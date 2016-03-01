Новости Беларуси. 1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Центральному телевидению Китая. Глава государства ответил на ряд вопросов относительно наиболее значимых итогов и перспектив белорусско-китайского сотрудничества. В частности о строительстве индустриального парка «Великий камень». Это один из наиболее значимых проектов вдоль экономического пояса «Шелкового пути», который создаст трансконтинентальный коридор между Азией и Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы ожидаем (и уже начали осуществлять эту идею) самых серьезных инвестиций в этот проект на территории Беларуси. Наше с Си Цзиньпином жесткое требование – здесь должны быть созданы предприятия, выпускающие продукцию нового поколения. Почему? Надо понимать, что Беларусь в центре Европы, а Европа, Европейский союз – это высокотехнологичный союз. Создавать здесь продукцию прошлого века и пытаться потом ее продать на этих рынках бесперспективно. Поэтому нужно создавать очень хорошего уровня продукцию, чтобы здесь ее реализовывать. Согласитесь, что Беларусь как никакая другая страна к этому готова и подходит для этого. Мы имеем очень разветвленную инфраструктуру. Особенно железные дороги, автомобильные, воздушный транспорт. Здесь средоточие, здесь перекресток всех этих путей, отсюда товары могут поставляться (произведенные здесь и реализуемые товары Китайской Народной Республики, Беларуси и других государств), могут реализовываться как на Юг, так на Север, на Запад, на Восток, имею в виду пространство Содружества Независимых Государств (СНГ). И имея здесь Евразийский экономический союз с очень тесными связями. И, самое главное, создавая вот этот промышленный кластер, не допустить создания неких разделительных барьеров. Но мы это учитывали изначально. И, учитывая это, мы заявили о том, что наш проект открыт для всех, он не направлен против кого бы то ни было. Величие этого проекта – в великой идее объединения. Объединения экономического, торгового. А следом за этим обязательно придет единение культур, идей и людей. Вот это величие этого проекта.

«CCTV» – это крупнейшая в Китае государственная телекомпания, состоящая из 20 телеканалов и охватывающая вещанием 140 стран. Записанное 1 марта интервью с белорусским лидером войдет в 6-серийный документальный телепроект «Один пояс, один путь», посвященный экономическому поясу «Шелкового пути». Фильм выйдет в эфире Центрального телевидения Китая в июне.