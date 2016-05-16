Главы МИД Беларуси и России обсудили взаимодействие Москвы и Минска в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ

Новости Беларуси. 16 мая в МИД нашей страны состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Стороны обсудили широкий спектр вопросов. Большое внимание министры уделили теме взаимодействия Москвы и Минска в рамках различных интеграционных форматов – ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

В ходе встречи коллеги также обменялись мнениями по вопросам сохранения исторической памяти, разрешения украинского и сирийского конфликтов, поддержки инициативы разоружения и возрастания террористической угрозы во всем мире. Главы МИД договорились вырабатывать совместные адекватные меры для противодействия террористическим угрозам. Кроме этого, Владимир Макей и Сергей Лавров еще раз подчеркнули многовекторность во внешней политике обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

В том, что касается внешнеполитической ориентации, у наших стран единая позиция. Мы выступаем за многовекторность. Мы хотим дружно и продуктивно сотрудничать со всеми странами, которые готовы это делать на основе равноправия и взаимной выгоды.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В центре нашего внимания остается совместная работа по максимальному использованию потенциала интеграционных форматов. В рамках обсуждения строительства Евразийского экономического союза мы еще раз подтвердили, что стороны должны неукоснительно придерживаться взятых на себя обязательств. Мы выступаем за развитие контактов с третьими партнерами, с нашими внешними партнерами, но при этом, естественно, мы должны учитывать экономические интересы всех участников Евразийского союза.