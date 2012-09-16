В Сочи президенты Беларуси и России обсудили торгово-экономические отношения

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла сегодня в Сочи. Президенты обсудили торгово-экономические отношения двух стран, реализацию крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС. В качестве важного позитивного момента был отмечен рост товарооборота.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Две причины нерабочего настроения: погода очень хорошая и сегодня выходной день. Но, учитывая, что в Сочи сегодня, я слышал, субботник, мы фактически подключились к сочинскому субботнику.

А если серьезно, спасибо за то, что мы с Вами нашли время сегодня встретиться. Есть вопросы, которые нам надо обсудить. Возможно, они нуждаются в принятии каких-то решений. Я думаю, мы в ближайшее время, даже в рамках Высшего госсовета, если мы определимся по дате, сможем собраться и принять ряд решений.

Я хотел бы Вас проинформировать о ситуации у нас. И не буду скрывать ситуацию на нашей общей границе. Не такая она радужная у нас, к сожалению. Особенно с точки зрения миграции. Всплеск очень сильный. Через нас на Запад в основном идет миграция.

Что касается экономики, Вы правы, у нас ситуация нормальная и в интеграции нашей положительные процессы идут, увеличение товарооборота. У нас 50 государств в очереди, чтобы заключить с нами, с Единым экономическим пространством, торгово-экономическое сотрудничество.

Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко об итогах саммита АТЭС. Президент России полагает, что создание Таможенного союза открывает новые перспективы для интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я, выступая там, неоднократно подчеркивал, что Россия представляет не только свои собственные интересы, но и интересы Таможенного союза и Единого экономического пространства, мы действуем по поручению Беларуси и Казахстана.

Должен сказать, что у наших партнеров это действительно вызывает серьезный интерес. Некоторые страны уже хотели бы с Единым экономическим пространством заключить соглашение о зоне свободной торговли. Мы фактически закончили работу в рамках рабочей группы с Вьетнамом и, в принципе, считаю, что можно было бы приступить к работе по этому направлению.

Есть и другие страны региона с развитой экономикой и рыночным хозяйством, которые тоже ставили вопрос подобным образом. Но нам нужно очень внимательно взвесить все «за» и «против», потому что при решении вопросов подобного рода нужно смотреть по товарным позициям, группам, выравнивать интересы с обеих сторон.

Но интерес, как в таких случаях говорят, неподдельный, действительно искренний. Это говорит о привлекательности нашего общего рынка - Таможенного союза, Единого экономического пространства, и о перспективах, которые наши партнеры видят во взаимодействии с нами.

Кроме того, лидеры обсудили проведение во второй половине декабря Высшего госсовета Союзного государства. На 19 декабря запланирована сессия Совета Коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств, а также встреча президентов Беларуси, России и Казахстана в формате Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.