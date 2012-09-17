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К 17 сентября в Беларуси на все избирательные участки должны быть завезены бюллетени для голосования

17 сентября 2012 06:05
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Новости Беларуси. К 17 сентября в Беларуси на все избирательные участки должны быть завезены бюллетени для голосования. Бланки документов печатаются не централизованно. Каждая окружная комиссия печатает свою упаковку бюллетеней, так как в них должны быть фамилии только тех кандидатов, которые идут по этому избирательному округу.

Досрочное голосование на парламентских выборах в Беларуси начинается 18 сентября, основной день для голосования назначен на 23 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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