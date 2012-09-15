Новости Беларуси. БНФ и ОГП планируют снять с выборов своих кандидатов, хотя ранее представители БНФ заявляли, что снимут своих выдвиженцев, если не будут допущены к подсчету голосов. Однако досрочное голосование еще не началось, а решение уже созрело.

Впрочем, это не стало неожиданностью. Ещё в январе этого года на своем съезде в БНФ заявили, что пойдут на выборы, но снимут своих кандидатов за несколько дней до голосования. И это при том, что в нынешней компании впервые политические партии могли выдвигать кандидатов во всех избирательных округах вне зависимости от того, есть ли у них региональные структуры в данном районе. Об этом говорится и в промежуточном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ об избирательной кампании в Беларуси. Эксперты отметили, что большее число кандидатов было именно от политических партий.

Многие выдвигались путем сбора подписей. И теперь избиратели, узнав о снятии кандидата, попросту считают себя обманутыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.