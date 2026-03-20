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Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США

20 марта 2026 13:47
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Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США-0

Беларусь готовится к «большой сделке» с Соединенными Штатами, заявил Президент Александр Лукашенко на разговоре с журналистами.

«Я это нормально воспринимаю, передайте [президенту США] Дональду [Трампу], что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал он.

По его словам, Минск уже направил американской стороне свои предложения, которые в настоящее время прорабатываются.

Президент уточнил, что соглашение не ограничивается вопросом освобождения заключенных, которых на Западе называют политзаключенными.

На повестке дня также возобновление работы посольства США в Минске и вопрос о ядерных материалах, которых, по словам главы государства, в республике накопилось немало. Лукашенко отметил, что МАГАТЭ осведомлено об их местонахождении, что важно в контексте нераспространения оружия.

Фото: president.gov.by

# Международная политика

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