Генсек ООН поддержал минское соглашение по прекращению огня в Украине

Новости Беларуси. Пан Ги Мун призвал все стороны к скорейшему выполнению достигнутых условий этого меморандума.

Тем временем в Украине силовики и силы народного ополчения согласовали очередной обмен пленными. На этот раз он пройдет по формуле «28 на 28». Время, когда состоится эта процедура, пока согласовывается.

А накануне, в рамках минских соглашений, ополченцы и национальная армия Украины произвели обмен военнопленными по схеме «38 на 38». Эта встреча состоялась при участии наблюдателей от ОБСЕ в 60 километрах от Донецка.

На Донбассе возобновлено движение поездов по маршруту Луганск — Киев. Отныне в украинскую столицу будет ежедневно курсировать состав из десяти вагонов. После окончания ремонтных работ, на востоке страны откроется еще несколько участков железной дороги.