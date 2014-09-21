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Генсек ООН поддержал минское соглашение по прекращению огня в Украине

21 сентября 2014 16:19
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Новости Беларуси. Пан Ги Мун призвал все стороны к скорейшему выполнению достигнутых условий этого меморандума.

Тем временем в Украине силовики и силы народного ополчения согласовали очередной обмен пленными. На этот раз он пройдет по формуле «28 на 28». Время, когда состоится эта процедура, пока согласовывается.

А накануне, в рамках минских соглашений, ополченцы и национальная армия Украины произвели обмен военнопленными по схеме «38 на 38». Эта встреча состоялась при участии наблюдателей от ОБСЕ в 60 километрах от Донецка.

На Донбассе возобновлено движение поездов по маршруту Луганск — Киев. Отныне в украинскую столицу будет ежедневно курсировать состав из десяти вагонов. После окончания ремонтных работ, на востоке страны откроется еще несколько участков железной дороги.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года # Пан Ги Мун

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