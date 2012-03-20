Лукашенко поздравил президента Туниса с национальным праздником – Днем Независимости

Самая северная африканская страна, Тунис, отмечает национальный праздник – День Независимости. Несколько столетий территория страны попадала под натиск различных завоевателей и вандалов. С конца 19 века Тунис находился под протекторатом Франции. В марте 1956 года страна добилась независимости и в следующем году была провозглашена президентской республикой.

Дипломатические отношениям Туниса с Беларусью более 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Независимости президента Тунисской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил убеждение, что хорошие отношения между странами будут и в дальнейшем развиваться по всем направлениям.