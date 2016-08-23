Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране

Новости Беларуси. О криминогенной обстановке в стране 23 августа шла речь на встрече Президента с генеральным прокурором страны. Александр Конюк озвучил цифры.

За 6 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым число правонарушений снизилось. Меньше с каждым кодом становится и особо тяжких преступлений. Причем эта тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Для меня что важнее? Людей меньше погибло в результате убийств. А это главное. Если люди не гибнут, если меньше стало преступлений этого рода, значит это очень важно. Тенденция идет последние пять лет. Тенденция на сокращение преступности. Но надо понимать, что она не будет постоянной. Надо, в общем-то, к этому готовиться, работа профилактическая должна проводиться в связи с этим.