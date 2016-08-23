Парламентские выборы: идет согласование мест для встреч кандидатов с избирателями

Новости Беларуси. «Дойти до избирателей». Агитационная кампания претендентов на депутатский мандат на Минщине входит в активную стадию. Интерес к парламентской кампании высок как в районных центрах, так и на селе. В Пуховичском округе № 65, где за голоса жителей Пуховичского и Стародорожского районов будут бороться четыре кандидата, согласовываются биографические данные для издания общего информационного плаката, который будет расположен на участках для голосования и который могут найти местные жители в своих почтовых ящиках. Согласовываются с кандидатами и места для встреч с избирателями. Об адресах и датах встреч избиратели могут узнать через местную прессу или интернет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денис Матусевич, председатель окружной избирательной комиссии Пуховичского избирательного округа № 65:

Заявленные места для встреч кандидатами подобраны именно в вечернее время, поэтому проблем с выступлениями не будет. Кандидаты открыли свои избирательные счета, положили на счета средства. На эти средства кандидты покупают и печатают свои листовки и самостоятельно распространяют. Все законные права кандидату предоставлены и они ими пользуются.