Глава Национальной Ассамблеи Эквадора посетила Минск: хроника событий

Теперь другая Америка, Южная или Латинская. Беларусь просачивается (не так-то это просто, поэтому «просачивается») на новые рынки. Форпост в Латинской Америке был создан в Венесуэле, но с уходом из жизни большого друга Беларуси Уго Чавеса «передний край» откровенно ослаб. Впрочем, на одного кита даже пращуры не опирали землю: есть у Беларуси еще один перспективный союзник под названием Эквадор.

Как минимум схожая политическая риторика создает атмосферу понимания. Президенты двух стран обменялись визитами. А на этой неделе Минск посетила Габриэла Риваденейра – глава Национальной Ассамблеи Эквадора и самый молодой спикер национального парламента в мире, если не ошибаюсь.

Евразийский регион Габриэла Риваденейра посещает впервые, как и Беларусь, ставшую первой страной в рамках нынешнего турне председателя Национальной Ассамблеи Республики Эквадор. Первым в ее плотном графике стало возложение венка к монументу Победы в центре нашей столицы, как это делают все высокие гости нашей страны, независимо от того, с какого континента они приезжают.

Затем – встреча с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, итогом которой стало заключение двух соглашений.

Днем Габриэлу Риваденейра принял глава нашего государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно, что такая далекая географически, но очень близкая по духу нам страна и ее представитель сегодня в Беларуси. Очень хорошо, что мы устанавливаем тесные межпарламентские связи между двумя странами. Я уверен, что это будет основа для развития всех наших отношений – и на политическом уровне, и в торговле, в инвестировании, в продвижении тех совместных проектов, о которых мы когда-то договаривались.

Не только политические и экономические ниточки связывают наши страны. В ближайшее время между Беларусью и Эквадором будет подписано соглашение о признании дипломов о высшем образовании. Об этом шла речь на встрече Габриэлы Риваденейра со студентами Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Кстати, позже спикер парламента встретилась и со своими соотечественниками – студентами из Эквадора, которые обучаются в нашей стране.

Символом уважения, признания усилий и жертв белорусского народа в годы Великой Отечественной войны стало посещение Габриэлой Риваденейра Музея Великой Отечественной войны.

Вечером самолет председателя Национальной Ассамблеи Республики Эквадор взял курс на Москву, где у нее запланирован 2-дневный визит.