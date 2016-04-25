Новости Беларуси. Бизнес, туризм, образование и культура. Французская Ривьера заинтересована в сотрудничестве с Минском и белорусскими городами. Сегодня нашу столицу с визитом посетил мэр Канн. Французский градоначальник прибыл с делегацией, представляющей и другие города Лазурного берега. Зарубежные гости в первую очередь планируют наладить сотрудничество в туристической области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Давид Лиснар, мэр Канн (Франция):

Для нас Беларусь представляет собой интерес как страна с огромным потенциалом, и, естественно, в наши планы входит развитие сотрудничества, в том числе и между регионами. Мы предлагаем начать с области туризма, а потом продолжить развивать и другие направления.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы договорились об обмене турфирмами, туроператорами, которые занимаются как выездным туризмом из Республики Беларусь, так и французские туроператоры, которые занимаются выездным туризмом из Франции. Второе – это бизнес. Я надеюсь, что французские и белорусские бизнесмены также имеют какие-то взаимные интересы как у нас в стране, так и во Франции.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования. Здесь в центре внимания программы обмена школьниками и студентами.

Интерес представляет и культурное взаимодействие. Так, в 2017 году к 130-летнему юбилею Марка Шагала в Минске при содействии музея в Ницце планируют организовать выставку картин ярчайшего авангардиста XX века.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Лазурны бераг, горад Канны, горад Ніцца – гэта самыя прывабныя словы, самыя прывабныя мясціны ў Францыі. І, канешне, мы гаворым аб тым, што развіваюцца кантакты, турыстычныя кантакты, але гэта таксама даволі багаты, эканамічна развітой рэгіён, і мы можам таксама прапанавать нашу прадукцыю, нашы паслугі для гэтага рэгіёну, развіваць, я думаю, узаемнакарысныя эканамічныя сувязі.

В марте город Канны принимал белорусскую делегацию. Здесь в рамках крупнейшего форума по недвижимости и инвестициям в Европе назвали самые привлекательные города континента. Минск впервые попал в топ-10. Высокую оценку получила стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций. А в рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса Минск поднялся на семь позиций до второго места. Здесь белорусская столица расположилась рядом с Бухарестом, Прагой, Варшавой, Анкарой и Москвой.