Авария на ЧАЭС: как использовать опыт Беларуси по преодолению последствий – обсудили Президент и заместитель Генсекретаря ООН

Новости Беларуси. Беларусь обладает уникальным опытом в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Наработанные за десятилетия знания белорусских ученых могут стать вкладом нашей страны в развитие человечества и использоваться другими государствами. Об этом говорили 25 апреля на встрече Президент Александр Лукашенко и заместитель Генерального секретаря ООН, администратор Программы развития Хелен Кларк. Зарубежная гостья отметила поистине огромную работу нашей страны по реабилитации загрязненных территорий.

Земли, пострадавшие от чернобыльской катастрофы. 30 лет назад было принято решение приложить максимум усилий, чтобы возродить их к нормальной жизни. Сумма в десятки годовых бюджетов – на реабилитацию, восстановление и оздоровление.

Белорусские ученые научились на пострадавших землях выращивать «чистый» урожай. Молоко и мясо – свободные от радиационных загрязнений. За 30 лет разработали удобрения – сорбенты – специальные корма для очистки продуктов от радионуклидов.

Александр Подоляк, заместитель директора Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии»:

Вводился непосредственно в организм животного, то есть молочных коров. На протяжении двух-трех месяцев он сорбировал цезий, который содержится непосредственно в кормах, и, естественно, за счет этого снижалась концентрация. Потом мы перешли на производство комбикорма с ферроценом.

Кроме белорусов такого опыта нет ни у кого во всем мире. Как говорится, дай Бог, чтобы он никому не пригодился. Но несколько лет назад к помощи белорусов уже прибегли на японской «Фукусиме».

О том, что пришлось пережить белорусам после страшной экологической катастрофы и как использовать этот горький опыт во благо всего человечества, говорили на встрече главы государства с заместителем Генерального секретаря ООН, администратором Программы развития ООН Хелен Кларк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали вместе с Султаноглу по преодолению катастрофы на Чернобыльской станции. Вы один из тех редких государственных, даже негосударственных, мировых служащих Организации Объединенных Наций, которые побывали в регионах, которые подверглись загрязнению после аварии на Чернобыльской станции. Мне с вами легко разговаривать, потому что вы так же, как и я, видели все то, что там было, что есть. Вы видите, сколько мы тратим усилий по преодолению этих последствий. Есть много в мире добрых людей, таких как вы, как Организация Объединенных Наций, которые помогают нам в преодолении этой катастрофы. Но согласитесь: это невозможно соизмерить с тем, что сделала Беларусь. Сложность вся заключалась в том, что чернобыльская катастрофа легла на наши плечи после распада нашего государства, Советского Союза. Мы не строили эту станцию, мы ее не эксплуатировали, а беда в основном пришлась на нашу территорию. И рассчитывать нам было не на кого. Сегодня нам уже не кажется, что эти земли навсегда потеряны, как это виделось 30 лет тому назад. Мы сделали очень многое для того, чтобы преодолеть эту катастрофу. И мы обладаем уникальными знаниями, пусть вытекающими из горького опыта, но уникальными знаниями по преодолению подобных катастроф. Пусть это будет нашим вкладом в развитие человечества. Быть гарантированными от этого несчастья невозможно. И вы должны знать: если, не дай бог, где-то случится беда, наши ученые, наши специалисты готовы работать по преодолению этих последствий.

ООН действительно все эти годы не остается в стороне от белорусской да и мировой беды 1986 года. Александр Лукашенко 25 апреля вручил Хелен Кларк и помощнику Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу ордена Франциска Скорины за значительный личный вклад в реабилитацию пострадавших районов.

В настоящее время осуществляется уже пятая страновая программа ПРООН – на 2016-2020 годы. С объемом финансирования более 80 миллионов долларов. В ней речь и об экономике. Среди целей – вхождение Беларуси в 30-ку стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса. А еще создание рабочих мест.

Прямое указание Правительству да и всей вертикали власти от главы государства на прошлой неделе прозвучало в ежегодном Послании народу и Парламенту. В конкретных цифрах и на бумаге нашло отражение и в антикризисном указе. ООН тоже разрабатывает меры, способствующие занятости населения.

Хелен Кларк, заместитель Генерального секретаря ООН, администратор Программы развития ООН:

Мы очень рады тому, как складываются наши отношения с Республикой Беларусь, и поддерживаем все ваши начинания. Как в вопросах развития, трансформации экономической системы, так и в вопросах экологии. Наши общие усилия приводят в том числе и к созданию рабочих мест. Мы наладили взаимоотношения не только с центральными органами госуправления, но и представителями власти на местах. И, надеемся, сотрудничество Беларуси и ООН будет успешно продолжаться долгие годы.

Общие усилия по-прежнему направят и на здравоохранение.

Сегодня Беларусь в лидерах среди Европейских стран по выявлению и лечению туберкулеза. Ежегодно только в лаборатории Республиканского научно-практического центра пульмонологии проводят исследования 18 тысяч проб. Кстати, оборудование здесь было закуплено при поддержке ПРООН. Итог – белорусский опыт плюс методики и главный результат – болезнь можно определить на ранней стадии.

Оксана Залуцкая, заведующий Республиканской бактериологической референс-лабораторией:

Еще 10 лет назад диагностика туберкулеза занимала около трех месяцев. В настоящее время у нас есть оборудование, которое позволяет выполнять исследования туберкулеза за два часа.

А еще белорусские медики используют уникальные лекарственные препараты уже отечественного производства. Результат – снижение смертности на 60%, а заболеваемости – почти на 40%. И возможность полностью победить недуг. Это очень важно, когда речь идет о совсем крохотном организме. В Беларуси самая низкая заболеваемость туберкулезом среди детей в Европе.

Геннадий Гуревич, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»:

Сегодня мы внедряем видеоконтролируемое лечение в Минске. Это значит, что, опять-таки, с поддержкой Глобального фонда мы закупаем для пациентов смартфоны и они дома под видеоконтролем принимают лекарства, им не надо каждый день приходить в диспансер. Это новое начинание. Думаю, тоже будет очень интересен наш опыт.

Энергетика, информационные технологии, социальная поддержка – сотрудничество Беларуси и ООН расширяется и обещает стать еще более интенсивным. Год назад именно здесь реализовали уникальный проект. Экспресс в честь 70-летия Организации Объединенных Наций проехал по регионам Беларуси.

Говорили в уникальном экспрессе, конечно, и о бедах, причиной которых стала ЧАЭС.

26 апреля – ровно 30 лет со дня катастрофы. В истории сотрудничества Беларуси и ООН по преодолению ее страшных последствий, безусловно, появятся новые страницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.