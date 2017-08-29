ФБР: «Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел»
Новости Беларуси. Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел. Об этом заявил представитель ФБР по правовым вопросам. Йоханнес Ван Ден Хуген накануне провел встречу с председателем Следственного комитета нашей страны Иваном Носкевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов. Среди них – борьба с кибер-преступностью, торговлей людьми, нарушениями прав интеллектуальной собственности и наркотрафиком. Представители ФБР выразили благодарность следственным органам Беларуси за сотрудничество с бюро.
Роберт Райли, временный поверенный в делах США в Беларуси:
Несколько месяцев назад имели очень позитивный диалог по расследованию гибели американского гражданина в Беларуси, которая случилась в июне. Мы очень благодарны за вашу открытость в таких вопросах. Это очень важно.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Наверное, нет смысла напоминать, что кибер-преступность сейчас – это важнейшая международная проблема. Это та категория преступлений, которую в одиночку расследовать невозможно.
ФБР – это федеральная правоохранительная структура США, имеющая более чем столетнюю историю. Агентурная сеть бюро насчитывает порядка 13 тысяч человек.