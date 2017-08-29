ФБР: «Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел»

Новости Беларуси. Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел. Об этом заявил представитель ФБР по правовым вопросам. Йоханнес Ван Ден Хуген накануне провел встречу с председателем Следственного комитета нашей страны Иваном Носкевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов. Среди них – борьба с кибер-преступностью, торговлей людьми, нарушениями прав интеллектуальной собственности и наркотрафиком. Представители ФБР выразили благодарность следственным органам Беларуси за сотрудничество с бюро.