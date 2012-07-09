Новости Беларуси. Ежегодный семинар руководителей загранучреждений Беларуси открылся 9 июля в Минске. Послы и консулы обсуждают перспективы развития производственной кооперации за рубежом. В частности — участие Беларуси в Таможенном союзе, формировании Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Впервые в практике независимой Беларуси создан международный наднациональный орган, которому делегирована часть полномочий государства. Эти события в значительной степени будут затрагивать дальнейшие внешнеэкономические и внешнеполитические приоритеты Беларуси.

Владимир Астапенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба:

Участие в ежегодной встрече руководителей загранучреждений, с моей точки зрения, даёт уникальную возможность как послам, так и руководящим органам Республики Беларусь, «сверить часы», скоординировать свою политику. На основе соглашений, подписанных в ходе недавнего визита на Кубу Александра Лукашенко, мы сможем выйти на создание сервисных центров для белорусской техники, выйти на создание сборочных производств, существенно расширить наши возможности по экспорту.

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Цены в Казахстане выше, чем наши, и на достаточно высоком уровне. В нашем товаре казахский рынок заинтересован. В первую очередь это продукты питания. Мы туда поставляем молоко и сахар — это основная позиция. Но всё равно это маленькая толика, это всё можно увеличивать и увеличивать. Необходима активность наших товаропроизводителей.