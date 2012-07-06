Александр Лукашенко открыл в Шклове реконструированный мост через Днепр

Новости Беларуси. Президент Беларуси находится 6 июля с рабочей поездкой в Могилевской области. В Шклове Александр Лукашенко принял участие в открытии моста через реку Днепр, который был реконструирован по его поручению, и пообщался с жителями города.

Александр Брондаренко, директор строймостоотряда №425 Витебска:

Нормативный срок службы моста при нормальной эксплуатации - порядка 100 лет. Было проведено испытание моста - 8 современных МАЗов загруженных на 35-36 тонн.

Мост открывает перспективы для грузоперевозок. Даст стимул шкловским предприятиям осваивать новые рынки сбыта.

Иван Щербо, Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это соединяющий транспортный коридор Санкт-Петербург – Витебск – Могилёв – Гомель – Чернигов – Одесса.

Глава государства также ознакомился с социально-экономическим развитием района. В настоящее время ожидает посещение Александром Лукашенко уже ставший традиционным праздник «Купалье» – «Александрия собирает друзей», сообщили в програме Новости «24 часа» на СТВ.