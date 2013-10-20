Новости Беларуси. Все главы государств подтвердили своё участие в саммите СНГ в Минске. Об этом сообщил Александр Лукашенко на совещании по подготовке к этому масштабному форуму. На следующей неделе столица станет площадкой, где будут обсуждаться главные вопросы работы в рамках Содружества.

Напомним, Беларусь в 2013 году председательствует в СНГ. До конца года в общей сложности будет проведено более 70 мероприятий под патронажем нашего государства. Президент отметил, что на время саммита запланирован целый ряд мероприятий, направленных на развитие сотрудничества на самых разных уровнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что на полях этого саммита, особенно в первый день, пройдут консультации украинской делегации во главе с президентом и премьер-министром, я полагаю, соответствующими представителями самого высокого уровня Единого экономического пространства нашего Таможенного союза. Поэтому фактически мы проводим три мероприятия крупных – это, как я уже сказал, заседание Высшего Евразийского экономического совета, Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Это основные мероприятия.

Хочу подчеркнуть, что для нас развитие евразийской интеграции является одним из приоритетных направлений государственной внешней политики. Главным вопросом предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета станет работа над договором о Евразийском экономическом союзе с перечнем организаций, ограничений и изъятий из режима свободной торговли.

Напомню о том, что в нынешнем году Беларусь председательствует в СНГ. И мы собрались на таком уровне сегодня ещё и потому, что вы помните, что все знаковые решения в рамках Содружества принимались именно в Минске, это во-первых, а во-вторых, никто с нас не снимал статуса – я имею в виду Минск – столицы Содружества Независимых Государств, где расположена штаб-квартира СНГ.

Мы, конечно же, выдвинули и реализуем ряд конструктивных инициатив. Проведение заседания Совета глав государств СНГ является ключевым моментом нашего председательства, поэтому мы придаём особое значение этому событию.

Большое внимание уделяется и подготовке к форуму. К слову, впервые такое масштабное событие будет принимать новое здание Дворца Независимости. Также Президент обратил особое внимание на информационное и имиджевое сопровождение саммита глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Программа проведения данных мероприятий сформирована. После утверждения я прошу её оперативно направить нашим коллегам в страны Содружества, а также в Исполнительный комитет СНГ.

Как мы с вами договаривались, местом проведения саммита станет новое здание Дворца Независимости. Этот выбор обусловлен возможностью обеспечить максимально удобные и комфортные условия для работы нашим гостям. Ну, и вообще, подобные здания для этого и созданы.

Сейчас на строительной площадке идёт завершающий этап. Хотелось бы услышать, какова там конкретная ситуация. Но всё надо сделать для того, чтобы наши гости чувствовали себя там комфортно. Очень важен вопрос расселения глав государств, руководителей делегаций, представителей средств массовой информации, также других членов делегаций, экипажей самолётов.

Я хочу обратить особое внимание присутствующих: все организационные вопросы проведения Высшего евразийского экономического совета и Совета глав государств требуют самого тщательного контроля. И мелочей здесь быть не должно. Должно быть на самом высоком уровне, чтобы люди, покидая нашу столицу после работы, были в хорошем настроении, увезли самые добрые чувства о нашей столице, о нашем народе. Надо продумать всё.

Что касается имиджевого обеспечения, то это сфера ответственности Минского горисполкома. Я не требую, и наоборот, категорически против, чтобы мы тратили бездумно деньги на полдня или на какую-то ночь и выставляли везде некие там сооружения, на каждый дом цепляли плакаты, флаги и так далее. Всё должно быть стильно, красиво, удобно и там, где нужно.