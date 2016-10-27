Евгений Шестаков: ЕАЭС и ЕС имеют много точек соприкосновения

Новости Беларуси. Новые направления для взаимовыгодного сотрудничества искали 27 октября политики из Европы и евразийского пространства, а также представители ООН. Акценты расставили на экономической интеграции и развитии бизнес-контактов. Евразийский экономический и Европейский союзы имеют много точек соприкосновения. Такое мнение высказал 27 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на международной конференции «Минский диалог», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Мы не ограничиваемся лишь западным вектором интеграции. К числу важнейших задач мы относим интеграцию ЕС с интеграционными союзами и мегапроектами государств Азии.

Начаты переговоры с Китаем, Израилем и Сербией. Идет предметное рассмотрение вопроса о начале переговоров с Египтом, Индией, Ираном, Кореей, Сингапуром. Стремление Беларуси и ее союзников укреплять интеграцию по всем направлениям – это своего рода наш манифест.

27 октября стало известно, что Европейский союз планирует усилить взаимодействие с Беларусью в сфере энергетики. С момента основания «Минского диалога» прошли уже 4 успешные международные конференции. Они собрали в столице Беларуси ведущих экспертов из Европейского союза, России, восточноевропейских стран и США.

По итогам форума готовятся рабочие документы с выводами и рекомендациями, которые затем распространяются среди политических элит.

Вольфганг Зендер, программный директор по Беларуси, Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия):

Иногда говорят, что Беларусь является своеобразным мостом между двумя культурами. Мне кажется, это именно так. Беларусь является настоящим рынком идей, настоящей площадкой для обсуждения ситуации в регионе.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Это уже пятая конференция «Минского диалога». Интерес со стороны России, ЕС, США подчеркивает, что Беларусь может быть, если не посредником, то площадкой, куда могут приехать все, и, откинув сдерживающие факторы, начать говорить о наиболее актуальных проблемах.