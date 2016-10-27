Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 27 октября в Минске. Главы правительств Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана рассмотрят ряд вопросов интеграционной повестки дня ЕАЭС.

Намечено обсуждение проекта нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, также участники планируют одобрить проект бюджета интеграционного объединения на следующий год.

Кроме того, ожидается подписание протокола о продлении соглашения по маркировке товаров. А завтра в белорусской столице состоится Совет глав правительств государств – участников СНГ, где стороны обсудят актуальные направления деятельности Содружества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.