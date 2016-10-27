Александр Лукашенко поздравил Туркменистан с Днем независимости

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан смогут приумножить достигнутый уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравлении Главы белорусского государства Александра Лукашенко туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову. 27 октября эта страна отмечает 25-летие независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшую четверть века Туркменистан добился значительных результатов в экономическом развитии и укреплении благосостояния своих граждан. Мир и согласие в обществе, ответственный внешнеполитический курс обеспечивают высокий международный авторитет страны.