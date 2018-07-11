«Это прорывная идея». Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о развитии региональных СМИ

Новости Беларуси. Беларусь и Кыргызстан планируют развивать региональные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ОБ этом стороны договорились 11 июля в Минске, подписав соответствующее соглашение.
Новости Беларуси. Беларусь и Кыргызстан планируют развивать региональные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ОБ этом стороны договорились 11 июля в Минске, подписав соответствующее соглашение.
Документ рассчитан на 5 лет. За это время в обеих странах будет создана платформа, на основе которой белорусские и кыргызские журналисты смогут обмениваться информацией. Такой информационной площадкой станет газета «Звязда».
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы решили, что площадка приложений правительственной и парламентской газете «Звязда» – «Союз – Евразия» – как раз и будет той основой, где могут собираться региональные журналисты и виртуально, и в реальной жизни, в реальной действительности на этой площадке своими публикациями, своим контентом.
Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана:
Создание Союза региональных журналистов, я считаю, это прорывная идея, поскольку мы все с вами сегодня решаем одну и ту же задачу – роль профессиональной журналистики в условиях развития интернета, социальных медиа.
Работу журналисты начнут с освещения значимых событий для двух государств.
Представителей СМИ из Кыргызстана ждут на предстоящих Европейских играх, которые Беларусь примет в 2019 году. Ну а наши корреспонденты смогут отправиться в Центральную Азию на Всемирные игры кочевников – уникальный аналог Олимпиады, который проходит на берегу Иссык-Куля.