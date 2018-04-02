Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику

Новости Беларуси. Единый продовольственный рынок и единая промышленная политика – дальнейшие ориентиры Союзного государства обсуждали 2 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон об органических продуктах и платные дороги: первые итоги весенней сессии депутатов Палаты представителей

Общий продуктовый рынок – инициатива Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – должна стать интеграционной целью для Союзного государства. Продолжится работа и по формированию единой промышленной политики. Это направление остается приоритетным в Союзном государстве.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, промышленности. Причем создание единой промышленной политики, не просто промышленности. Развитие аргопромышленного комплекса с учетом создания единого продовольственного рынка сырья и продуктов.