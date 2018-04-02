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Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику

02 апреля 2018 15:23
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Новости Беларуси. Единый продовольственный рынок и единая промышленная политика – дальнейшие ориентиры Союзного государства обсуждали 2 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику-1

Общий продуктовый рынок – инициатива Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – должна стать интеграционной целью для Союзного государства. Продолжится работа и по формированию единой промышленной политики. Это направление остается приоритетным в Союзном государстве.

Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику-4

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, промышленности. Причем создание единой промышленной политики, не просто промышленности. Развитие аргопромышленного комплекса с учетом создания единого продовольственного рынка сырья и продуктов.

Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику-7

В рамках гуманитарного сотрудничества состоялся символический обмен документами, связанными с творчеством двух гениев литературной мысли: Максима Богдановича и Максима Горького. Классики были близкими родственниками и дружили семьями.

# Экономика # Беларусь-Россия # Григорий Рапота # Фотофакт

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