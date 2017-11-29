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Это будут лучшие Европейские олимпийские игры: Президент Беларуси встретился с главой ЕОК

29 ноября 2017 15:26
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Новости Беларуси. Беларусь обеспечит подготовку к Европейским играм на самом высоком уровне. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на встрече с главой Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, соревнования пройдут в Минске летом 2019 года.

В целом страна готова к тому, чтобы принять такой масштабный форум. Однако еще предстоит модернизировать и достроить ряд объектов.

Это будут лучшие Европейские олимпийские игры: Президент Беларуси встретился с главой ЕОК-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши представители совсем недавно докладывали о ситуации, связанной с подготовкой к II Европейским олимпийским играм. Хочу вас заверить, что все, что мы пообещали, к середине 2019 года будет модернизировано, построено и опробовано. И вы не будете иметь никаких проблем ни с гостями – их расселением, питанием, – ни со спортсменами, тренерами, специалистами, функционерами олимпийских комитетов.

Мы сделаем это, как и свойственно Беларуси, очень душевно, открыто.

Это будут лучшие Европейские олимпийские игры. Потому что этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ. Это не будет локальное мероприятие. И наши крупнейшие соседи – Россия, Украина, Польша, страны Балтии, Центральной Европы, вашей родины – будут знать, что здесь олимпиада, для них будут открыты все двери. Мы пригласим всех, кто захочет побывать в нашей стране. Это я вам гарантирую.

Это будут лучшие Европейские олимпийские игры: Президент Беларуси встретился с главой ЕОК-4

Александр Лукашенко также поздравил Янеза Кочианчича с избранием руководителем Европейских олимпийских комитетов и пожелал ему всяческих успехов на этом посту. Главу ЕОК определили буквально несколько дней назад.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Европейские игры

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