Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Официальный визит президента Казахстана в нашу страну продлится два дня. Встречи во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня тематика расширения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многих других перспективных направлений.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы очень важный и интересный партнер для Казахстана со своими машиностроительными ресурсами, со своим потенциалом. Сборочные производства там уже начали работать. Мы будем это только укреплять, но резерв белорусско-казахстанского сотрудничества – сотрудничество малого и среднего бизнеса и сотрудничество в сфере совместного производства продуктов питания.
Ожидается, что главы государств также примут участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.