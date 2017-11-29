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Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым

29 ноября 2017 08:04
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Новости Беларуси. Официальный визит президента Казахстана в нашу страну продлится два дня. Встречи во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня тематика расширения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многих других перспективных направлений.

Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы очень важный и интересный партнер для Казахстана со своими машиностроительными ресурсами, со своим потенциалом. Сборочные производства там уже начали работать. Мы будем это только укреплять, но резерв белорусско-казахстанского сотрудничества – сотрудничество малого и среднего бизнеса и сотрудничество в сфере совместного производства продуктов питания.

Ожидается, что главы государств также примут участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Владимир Улахович

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