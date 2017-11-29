Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Официальный визит президента Казахстана в нашу страну продлится два дня. Встречи во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня тематика расширения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многих других перспективных направлений.