В Минске проходит 55-е заседание Совета командующих пограничными войсками государств СНГ. Участники заседания рассмотрят ход реализации ряда совместных программ.

В их числе Программа государств Содружества по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма до 2007 года, Межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью, Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ и прекурсоров, а также Программа сотрудничества в противодействии незаконной миграции.

Взаимодействие между пограничными ведомствами государств СНГ будет усилено. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главами пограничных ведомств стран Содружества.

Глава государства пояснил, что складывающаяся обстановка в мире требует наращивания усилий пограничного сотрудничества. Президент убежден, что устранить угрозу пограничной безопасности сегодня в одиночку невозможно. "Поэтому Беларусь выступает за укрепление совместной деятельности государств СНГ в целях обеспечения коллективной безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

За годы своего существования Советом командующих пограничными войсками принято немало важных документов. К сожалению, значительное их количество по разным причинам пока остается нереализованным, констатировал глава государства.

Президент обратил внимание на тот факт, что сегодня проявляется неоднозначность в подходах к интеграционным процессам в государствах Содружества. Отдельными странами декларируются намерения выхода из СНГ. Есть определенное расхождение во взглядах на формирование общей пограничной политики. "Я не хочу критиковать заявления руководителей отдельных государств СНГ по поводу выхода-невыхода, но то, что пограничники должны быть вместе, как никогда, не вызывает сомнений", - подчеркнул белорусский лидер и при этом добавил: "Может быть, СНГ вообще развалится, но межведомственные организации, совещания и мероприятия должны сохраниться".