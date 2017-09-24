«Если мы используем оружие против КНДР – это будет очень грустный день для Пхеньяна»: смогут ли США и КНДР решить «корейский кризис»

Новости Беларуси. Все-таки замечательно, когда армейские неприятности ограничиваются чьей-то расстегнутой верхней пуговицей. Гораздо хуже, если военные начинают исправлять ошибки политиков. На неделе первое выступление Дональда Трампа с трибуны ООН подлило масла в огонь перепалки между США и Северной Кореей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Американский Президент назвал Ким Чен Ына самоубийственным человеком-ракетой. Тот, в свою очередь, из Пхеньяна заверил, что сумасшедшего американского старичка будут укрощать огнем.

Позже, через твиттер Трамп пообещал Ким Чен Ыну показать, чего тот еще не видел. Оба государства обладают ядерным оружием. Военный сценарий дипломаты считают неприемлемым. Белорусская сторона предлагает переговоры. Будет ли война? Или как в старом советском анекдоте – развернуться такая борьба за мир, что мало не покажется? Алексей Волков о самой драматичной международной теме недели.

72-й раз под этой крышей собирается Генассамблея ООН. Лейтмотив крупнейшего заседания в мире – геополитическая безопасность, а вернее, ее отсутствие.

Каждый тянет одеяло интересов на себя, и получается, что планета трещит по швам, а КНДР наращивает ядерную мощь. Необходимо разговаривать, а не заряжать автоматы – об этом с трибуны говорит Беларусь.

Владимир Макей, министр иностранных дел республик Беларусь:

Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки – прежде всего, Китай, Россия, США, государства Европейского Союза – начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Республика Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса.

А вот президент США Дональд Трамп, кажется, договорился: придумал несуществующую страну «Намбию» и пообещал уничтожить КНДР, если та не успокоится. В Пхеньяне ответили ожидаемо.

И так земля содрогалась семь раз, и каждый запуск в Пхеньяне – праздник национального масштаба.

Ким Ён Дже, министр внешних экономических связей Корейской Народно-Демократической Республики:

США – высокомерный хулиган, который не хочет мира и процветания на корейском полуострове. Цель у них одна – война. И все испытания баллистических ракет – это способ показать, что мы охраняем порядок и отстаиваем мир в регионе.

Претензии страны третьего Кима к США продиктовала сама история: Вашингтон и Пхеньян де-юре с 53-го года в состоянии войны. С тех пор и закрепилась «восточная берлинская стена» – 38-я параллель. А сестры стали враждовать.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Всё, что сейчас происходит – это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают – а они не такие уж глупые люди, поверьте мне – значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров, добиваются этой реакции. Ну зачем вы им подыгрываете?

Семь раз ужесточал совбез ООН санкции против КНДР, а ядерная программа страны ширилась и развивалась. И теперь у всех идейных соперников Пхеньяна есть основания опасаться: до боеголовки межконтинентального значения Ким Чен Ыну во всех смыслах осталось недолго. СМИ зловеще кличут лидера севера «информационной бомбой». Впрочем, американский визави торпедирует журналистов не меньше, в который раз обещая на месте Пхеньяна выжженную землю.