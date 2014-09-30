Новости Бельгии. ЕС начинает подготовку к отмене санкций против России. Реализацию мирного плана в Украине 30 сентября в Брюсселе обсудят и оценят послы 28 стран Евросоюза. Далее на основании этой оценки в октябре начнется сама дискуссия об изменении режима санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают дипломатические источники в ЕС, вариантов может быть два. Либо ограничения снимут автоматически по истечении срока их действия. Первый пакет санкций, принятый весной, действует до ноября, а экономические меры от августа рассчитаны на один год. Второй вариант – это поэтапный отказ от санкций, который, по мнению дипломатов, более предпочтителен.

О том, что антироссийские ограничения могут быть отменены, в ЕС сообщили после того, как 5 сентября в Минске был согласован протокол мирного урегулирования на юго-востоке Украины.

Ситуация на юго-востоке Украины постепенно приходит в норму. Такое мнение прозвучало 30 сентября на заседании комитета постоянных представителей стран-членов ЕС. Глава Дипломатии Европейского Союза отметила улучшение ситуации в Донецкой области и призвала страну и в дальнейшем выполнять минские соглашения.

На встрече было решено не отменять санкции против России. Однако окончательный ответ на этот вопрос может быть получен во время саммита ЕС. Он стартует 23 октября. Отметим, первый пакет ограничительных мер, направленных на Россию, истекает через месяц.