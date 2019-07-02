Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики

Новости Беларуси. Перед встречей двух президентов по инициативе армянской стороны состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо двусторонних отношений обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях. Прежде всего, в ЕАЭС. 1 октября в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, речь шла о расширении внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза с Сингапуром и Ираном.