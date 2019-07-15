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«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

15 июля 2019 16:43
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Новости Беларуси. Сразу три случая попытки незаконно пересечь границу за одни сутки. В Брестской области отмечают всплеск активности нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-1

Явление сезонное. Летом попытки пересечь границу обходным путем, как правило, случаются чаще. Что грозит непрошеным гостям? Узнавал корреспондент Петр Бутрим.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-4

Петр Бутрим, СТВ:
Первая сработка сигнализационного комплекса произошла примерно в 20 километрах от Бреста. Туда за считанные минуты прибыла тревожная группа ближайшей заставы. На контрольно-следовой полосе было обнаружено присутствие людей: три дорожки следов вели в сторону Польши.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-7

Однако нелегалам далеко уйти не удалось. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Установлено, что это граждане Ирака (предположительно два брата и сестра). При себе у них были мобильные телефоны, сменная одежда и валюта. В планах – во что бы то ни стало попасть в Евросоюз.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-10

Юрий Гордиевич, начальник отдела дознания Брестской пограничной группы:
В этом году, мы обратили внимание, изменилась тактика у них. Они прилетают как туристы, заказывают таксиста в Минске и просят его довезти их в Брест, объясняя, что хотят посмотреть Брестскую крепость или еще что-то. При подъезде к Бресту изменяют маршрут, просят отвезти, например, в сторону Высокого, а уже непосредственно там, рядышком, просят: «Нам, пожалуйста, в эту деревню».

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-13

Другая попытка незаконно мигрировать в Европу оказалась куда более остросюжетной, хотя и привела гражданина Казахстана туда же – в ИВС, а не в Барселону, куда он стремился. В Брест мужчина приехал автостопом. Сначала изучил приграничье на карте, а затем ночью направился на ту стороны Буга. Остановить дерзкий прорыв пограничникам удалось только с помощью предупредительных выстрелов. 

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-16

Сергей Акиньшин, гражданин Казахстана: 
Да там у меня все в голове, эмоции такие были, все зашкаливало. Я особо не помню все до мелочей.

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-19

А гражданина Алжира остановили еще на подступах к границе. В Беларуси мужчина находился незаконно. Позже в его смартфоне был найден маршрут пересечения рубежа вне пункта пропуска. 

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов-22

Петр Бутрим: 
По всем трем случаям проводится разбирательство. Нарушителям грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь. Всего же с начала года на «зеленой» границе польского направления задержаны 33 нарушителя из более чем десяти стран.

# Государственная граница Беларуси # Пётр Бутрим # Юрий Гордиевич # Сергей Акиньшин # Фотофакт

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