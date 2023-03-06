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Елфимов: сказать правду на Западе сегодня невозможно, с должностей слетают даже премьеры

06 марта 2023 07:42
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: сказать правду на Западе сегодня невозможно, с должностей слетают даже премьеры-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Есть на свете честные люди! Есть они и в Америке, вот только им заткнули рты. Всем! Нет, сказать правду на Западе сегодня невозможно. С должностей слетают даже премьеры, даже владельцы концернов за один только намек.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Сеймур Херш # Джо Байден # Фотофакт

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