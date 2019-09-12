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Парламентская избирательная кампания. ЦИК прогнозирует большое количество потенциальных кандидатов в депутаты

12 сентября 2019 06:33
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Новости Беларуси. В стране продолжается избирательная кампания. Проходит она в политически стабильных условиях и предполагает достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Парламентская избирательная кампания. ЦИК прогнозирует большое количество потенциальных кандидатов в депутаты -1

Именно так охарактеризовала важный для общественно-политической жизни белорусов период председатель ЦИК Лидия Ермошина. В стране фиксируется определенная активность. Зарегистрировано немало инициативных групп по сбору подписей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Их данные постоянно обновляются.  

Парламентская избирательная кампания. ЦИК прогнозирует большое количество потенциальных кандидатов в депутаты -4

По мнению руководителя Центризбиркома, нынешняя предвыборная кампания предоставляет кандидатам достаточно возможностей для бесплатной агитации. В основном это пикеты. Начались также обходы по квартирам. Напомним, в Беларуси избирательная кампания вступила в активную фазу. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, а также местные исполкомы в течение месяца могут предлагать своих кандидатов в члены Совета Республики.  

Парламентская избирательная кампания. ЦИК прогнозирует большое количество потенциальных кандидатов в депутаты -7

Этот этап продлится до 7 октября. Основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выборы в Совет Республики пройдут десятью днями ранее.  

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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