Парламентская избирательная кампания. ЦИК прогнозирует большое количество потенциальных кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. В стране продолжается избирательная кампания. Проходит она в политически стабильных условиях и предполагает достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно так охарактеризовала важный для общественно-политической жизни белорусов период председатель ЦИК Лидия Ермошина. В стране фиксируется определенная активность. Зарегистрировано немало инициативных групп по сбору подписей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Их данные постоянно обновляются.

По мнению руководителя Центризбиркома, нынешняя предвыборная кампания предоставляет кандидатам достаточно возможностей для бесплатной агитации. В основном это пикеты. Начались также обходы по квартирам. Напомним, в Беларуси избирательная кампания вступила в активную фазу. Началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, а также местные исполкомы в течение месяца могут предлагать своих кандидатов в члены Совета Республики.