Новости Беларуси. Египет предлагает белорусским строителям принять участие в возведении Суэцкого канала. Сейчас идет его реконструкция, планируется реализация второй очереди возведения канала. В этом плане для Беларуси появляются интересные перспективы по созданию инфраструктуры в этом арабском государстве.

Беларусь рассматривает Египет в качестве ключевого партнера в регионе Ближнего Востока и на африканском континенте. 18 сентября в Минске подписан меморандум о сотрудничестве министерств торговли Беларуси и Арабской Республики Египет. В основе сотрудничества не только продажа товаров, но и создание совместных предприятий. Стороны обсудили возможности взаимодействия в различных отраслях, в том числе в туризме и спорте.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Работа делегации Египта позволила нам иметь уверенность в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, спорта, туризма, здравоохранения и всех других направлений народного хозяйства мы будем сотрудничать. Очень большая заинтересованность египетских друзей в том, чтобы наши строители, наши люди могли бы работать на строительстве Суэцкого канала.

Мунир Фахри Абдель-Нура, министр торговли и промышленности Египта:

Мы пригласили наших белорусских партнеров к созданию на территории Египта совместного предприятия. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая проведет исследование рынка Египта и близлежащих стран, и по этим направлениям мы будем работать. Также мы договорились, что Беларусь будет оказывать содействие в переговорах между Египтом и странами Таможенного Союза о свободной торговле.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

То, что мы провели торговую комиссию через 10 лет после первого заседания, которое состоялось в Каире, говорит о том, что обе стороны заинтересованы в интенсификации сотрудничества. Египет в соответствии с указаниями президента не только может, а должен стать опорной точкой Республики Беларусь в этом регионе.

Основными товарными позициями белорусского экспорта в Египет стали металлопродукция, техника, продукты нефтехимии, станки. К слову, хорошо покупают в этой стране и белорусский творог. К нам из Египта поставляют в основном цитрусовые, лекарства, кофе и чай. Товарооборот в 88 млн долларов стороны намерены в ближайшее время увеличить. Сегодня в Белорусской торгово-промышленной палате состоялись встречи бизнесменов Беларуси и Египта, на которых были достигнуты договоренности о поставках продукции, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.