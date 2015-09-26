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Беларусь передала Таджикистану в качестве гуманитарной помощи 6 самосвалов

26 сентября 2015 11:48
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Новости Таджикистана. Беларусь передала Таджикистану гуманитарную помощь. Речь идет о 6 самосвалах, которые будут устранять последствия стихийных бедствий в районах Горно-Бадахшанской автономной области. В частности, большегрузы задействуют в восстановлении разрушенной жилой застройки, инфраструктуры и транспортного сообщения.

Помощь предоставлена согласно распоряжению Президента Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана пострадала в результате мощных селевых потоков и оползней в середине июля. Стихия полностью и частично разрушила более 70 жилых домов, под воду ушли посевные площади, два километра автодороги, а также линии электропередач в нескольких населенных пунктах. Сотни людей остались без крова и пищи.

# Беларусь-Таджикистан

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