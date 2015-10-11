Драгомир Карич, независимый наблюдатель (Сербия): Выборы в Беларуси проходят прозрачно, этому может и Запад позавидовать

Следят за ходом избирательной кампании и международные наблюдатели из Сербии. Почетный консул Республики Беларусь в Белграде Драгомир Карич сегодня уже посетил около 10-ти избирательных участков.



Драгомир Карич, независимый наблюдатель, депутат парламента Сербии:

Я могу, как наблюдатель, который был в очень многих странах наблюдателем, я могу оценить это искренне положительно, великолепно. Организация с первого момента, условия для голосования очень такие отличные. Прозрачно. Этому может и Запад позавидовать. Это точно.