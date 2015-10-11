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Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: Никаких замечаний и жалоб в связи с выборами в Беларуси нам не поступало

11 октября 2015 14:48
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В течение дня избирательные участки по всей стране посещают наблюдатели. Это около 40 тысяч местных и более 9 сотен международных. Одна из самых многочисленных — миссия СНГ. Наблюдатели стран Содружества отслеживают ситуацию во всех областях Беларуси.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: 
По той информации, которую мы получаем из областей, и по моим личным впечатлениям, голосование проходит очень спокойно. Мы общались и с западными наблюдателями в ходе наблюдения, в ходе посещения избирательных участков, и, конечно же, были обстоятельные разговоры с местными наблюдателями. Естественно, мы задавали вопрос: есть ли какие-то замечания, жалобы, если ли какие-то проблемы. К нашему большому удовлетворению, никаких замечаний и жалоб не поступало.

 

# Сергей Лебедев # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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