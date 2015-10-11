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Лидия Ермошина: Лидерами голосования на 14.00 являются Гомельская (почти 74% избирателей) и Витебская (более 70%) области

11 октября 2015 14:19
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Своеобразным аналитическим центром сегодня стал Дворец Республики. Сюда прибывают многочисленные международные наблюдатели и политологи. Они делятся мнениями с журналистами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Выборы в Республике Беларусь не только состоялись везде, они уже на 14.00 демонстрировали очень хорошую динамику – почти 65%. 64,9% граждан Республики Беларусь приняли участие в выборах. При этом даже в Минске явка превысила более 50%. Лидерами голосования являются два региона. Прежде всего Гомельская область, где почти 74%, и Витебская область, где более 70%. Поэтому, я думаю, за оставшееся время, конечно, основной процент голосующих посетил избирательные участки и это время уже является не очень активным, тем не менее, я думаю, в определенном плане процент голосующих увеличится.
В целом, избирательная кампания проходит спокойно, жалобы поступали в первые часы. Все в основном они направлялись по двум вопросам. Первое – отсутствие избирателей в списках. То есть ошибки при составлении списков. Второе – это возможность голосования в местах временного пребывания в том случае, если избиратель зарегистрирован абсолютно в другом месте.
Были определенные вопросы по наблюдателям в связи с лишением аккредитации отдельных наблюдателей. Сейчас в Центральную комиссию поступила жалоба от одного из наблюдателей, который был лишен аккредитации буквально два дня назад в связи с ведением видеосъемки. Его жалоба уже рассмотрена Минской городской избирательной комиссией и признана необоснованной.

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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