Гайдукевич: «То, что в Беларуси мир, это не менталитет белорусов, это работа государства»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
То, что в Беларуси мир, это не менталитет белорусов, это работа государства. Нас пытались расколоть с 1991 года несколько раз, причем очень сильно. Мы могли пойти по пути гораздо худшему, чем Украина. И мы этот сценарий здесь видели. Поэтому этот мир, который здесь есть, очень дорогого стоит. Это надо сберечь любой ценой. Единственный путь к миру – это готовиться к любому конфликту. Поэтому будем укреплять армию и страну.
Андрей Мишин, профессор, директор Киевского института мирных исследований:
В мире уважают силу, слабости не прощают не только друзья, но и враги, поэтому Беларусь должна быть сильной. Я вижу определенные успехи на этом направлении.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Я согласен с коллегами. Добавлю еще, что мы находимся в период начала Третьей мировой войны. Американцами поставлена задача уничтожить Россию. Они об этом говорят в открытую. Я бы хотел, чтобы и Россия, и Беларусь как единое государство начали очередную операцию «Багратион», как это было в 1943 году, на территории Беларуси с северным ударом по украинским нацистским формированиям. И тогда мы добьемся полного успеха в этом вопросе.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Есть такая крылатая фраза «друг познается в беде». Сейчас это все трансформировалось в реалии. Мы видим, что Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин, Си Цзиньпин, Хасан Рухани – эти люди сейчас сплотились на основе общей сущностной угрозы.
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