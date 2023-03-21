Гайдукевич: «То, что в Беларуси мир, это не менталитет белорусов, это работа государства»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

То, что в Беларуси мир, это не менталитет белорусов, это работа государства. Нас пытались расколоть с 1991 года несколько раз, причем очень сильно. Мы могли пойти по пути гораздо худшему, чем Украина. И мы этот сценарий здесь видели. Поэтому этот мир, который здесь есть, очень дорогого стоит. Это надо сберечь любой ценой. Единственный путь к миру – это готовиться к любому конфликту. Поэтому будем укреплять армию и страну.

Андрей Мишин, профессор, директор Киевского института мирных исследований:

В мире уважают силу, слабости не прощают не только друзья, но и враги, поэтому Беларусь должна быть сильной. Я вижу определенные успехи на этом направлении.