Дни Москвы открылись 21 ноября в Минске. Стороны уже подписали план сотрудничества на 2 года

Новости Беларуси. 21 ноября в Минске открылись дни Москвы. Минск для российской столицы – один из стратегических партнеров. Только в этом году товарооборот между городами достиг более 3,5 миллиардов долларов. А сегодня договорились взять новую планку в отношениях: подписан план сотрудничества на ближайшие два года.

В российской столице до 2020 года планируют построить 70 станций метро. Шла речь и о возможности привлечения белорусских специалистов для строительства Московского метрополитена.

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей:

Белорусские предприятия имеют соответствующие компетенции, богатый опыт по строительству метрополитена, по введению в строй новых станций метро.

Дни российской столицы, а всего их будет три, открылись в Доме Москвы. Программа более чем насыщенная: круглые столы, выставки, встречи, спортивные соревнования и, конечно, подписание соглашений. Точки соприкосновения между двумя городами уже давно соединились в одну линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станция метро «Московская», автовокзал, который носит имя российской столицы, Московская улица и даже «Московская» колбаса. Этот город незаметно вписался в антураж городской жизни Минска. О Кремле, Арбате и Садовом кольце большинство минчан знают не только благодаря телевидению.

Мичнане:

С Москвой у меня связаны очень хорошие воспоминания. Это было 19 ноября 1982 года. Это был день, когда минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси.

В 1981-83 годах прослужил в Москве, и не просто в Москве, а в Кремле. Даже 1982 год встречал стоя на подоконнике, глядя на часы Спасской башни, которые отбивали 12 часов.

Между двумя столицами почти каждый день курсируют белорусские бизнесмены. Для них купе вагона уже стало родным домом. Каждый день от минского перрона в российскую столицу отправляется не менее трех поездов. Как правило, все места заняты.

Интернациональным браком между минчанами и москвичами работника ЗАГСа уже не удивишь. Российские джентльмены предпочитают белорусок, тем самым укрепляя связи не только на городском, но и межгосударственном уровне.