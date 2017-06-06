Прямой эфир

Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур

06 июня 2017 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 67 кандидатур определено для занесения на Национальную доску почета по итогам 2016 года. Ее по традиции обновят в канун Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие регионы и трудовые коллективы – 6 июня кандидатов рассмотрели на заседании президиума Совмина. Все они смогли отреагировать на внешние и внутренние факторы и показали достойные финансовые результаты.

Согласно указу главы государства, на обновленную доску попадут лишь те, кто повторил или улучшил экономические показатели 2016 года. Учитывая результаты 2016-го, победителей среди областей и Минска в предложениях Минэкономики нет. Больше всего баллов набрали Гомель, Гродненский регион, Советский район столицы и Дзержинский район Минской области. Социально-экономическое развитие регионов оценивали сразу по 17 показателям.

Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур-1

Александр Червяков, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Дополнительно избраны критерии, связанные с коррупционной составляющей, с выплатой заработной платы. Кроме этого, вопросы экспорта, инвестиций, создание новых рабочих мест. Они также остаются актуальными. Именно по этим критериям ведется оценка самих организаций, административно-территориальных единиц, облисполкомов.

По итогам заседания проект указа был поддержан. В ближайшее время документ направят главе государства.

# Предприятия Беларуси # Александр Червяков

Другие новости рубрики

Все новости
Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города
06 июня 2017 07:28

Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города

Белорусские электробусы могут появиться на улицах Белграда
06 июня 2017 07:04

Белорусские электробусы могут появиться на улицах Белграда

ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве
06 июня 2017 07:01

ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве