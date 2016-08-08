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Для наблюдения за выборами в Беларусь прибыла предварительная миссия ПАСЕ

08 августа 2016 18:25
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Новости Беларуси. Предварительная миссия ПАСЕ по наблюдению за выборами прибыла в Беларусь. Визит продлится 4 дня. Предполагается, что за это время парламентарии проведут ряд встреч с белорусскими коллегами, а также в МИДе и Центризбиркоме.

Кроме того, уже на 13 число запланирован визит в нашу страну заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Для мониторинга парламентских выборов уже аккредитовано более 230 иностранных наблюдателей. Почти 200 человек от миссии СНГ, как минимум 50 – от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В рабочем графике экспертов – встречи с представителями госорганов, политических партий, представителями гражданского общества и СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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