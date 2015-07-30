Первая очередь второй кольцевой дороги вокруг Минска будет сдана уже осенью

Новости Беларуси. Первая очередь второй кольцевой вокруг Минска будет сдана уже осенью. Об этом сегодня, 30 июля, Президенту рассказал министр транспорта и коммуникаций. Разговор охватил сразу несколько тем. Это и вопросы эксплуатации платных дорог, строительства второй взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту. Говорили и о переносе за пределы Минска авиаремонтного завода. О главных акцентах встречи – материал программы Новости «24 часа» на СТВ.

В дорожно-транспортной сфере Беларуси сейчас акцент делается на автомагистрали. Реализуются такие масштабные проекты, как дорога М5 от Бобруйска до Жлобина, 23-я трасса – на Слуцк. Недавно сдали в эксплуатацию дорогу от Ошмян до Островца. И, конечно, завершается первый этап строительства второй кольцевой. Она на особом контроле у главы государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное – это дорожное строительство и применение новых технологий по строительству и обслуживанию наших дорог. Вот этот комплекс по поручениям – их давалось немало: начиная от сельского хозяйства, заканчивая строительством второй кольцевой дороги. Естественно, железные дороги: эффективность работы, вышли ли мы на те показатели, которые вы обещали нам на совещании (вы это помните). И перечислите те основные проблемы, которые у нас сегодня существуют, в вашем ведомстве. Пожалуйста.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Вторая кольцевая дорога, первый этап. Ваше поручение: мы должны закончить эту дорогу в этом году, первый этап. Первый этап – это от Острошицкого городка до дороги М6.

Александр Лукашенко:

Почему от Острошицкого, а не от Кургана Славы?

Анатолий Сивак:

От Кургана Славы у нас нормальная дорога, она не входит в этот проект.

Александр Лукашенко:

Я недавно задавал вопрос, и как мне не давно помощник докладывал, вы там ее будете расширять. Возможно, ее и надо там расширять, потому что она будет значительно уже чем то, что вы сейчас строите. Не получиться ли у нас горлышко, где будет вечно затор?

Анатолий Сивак:

Да, мы такие предложения готовим.

Александр Лукашенко:

Этот участок надо видеть в таком ракурсе, чтобы он нам не создал проблем. Если там пропускная способность будет нормальная, ради бога. Потому что и особо денег нет, чтобы замахнуться широко на этом этапе. Но все равно мы должны видеть, чтобы это была такая же дорога, как мы начали строить вторую кольцевую. Чтобы не было, как говорят в народе: скупой два раза платит – вот где-то сэкономим, чтобы потом штурмовать для того, чтобы ее расширить.

Официально вторая кольцевая будет называться М14. Она почти втрое длинней нынешней МКАД вокруг Минска. Скорость укладки дороги – один метр в минуту. Открытие движения по участку от Острошицкого городка до пересечения с автодорогой Р28 Минск – Молодечно запланировано на осень.

Анатолий Сивак:

Сегодня на строительном автомобиле уже можно эту дорогу проехать, за исключением двух мостов. Сейчас основная работа идет по укладке полотна, бетона на второй и третьей очереди. Мы рассчитываем, что первые три очереди (укладку верхнего слоя) – об этом было доложено Президенту – мы завершим в сентябре месяцев. А две оставшиеся очереди до конца года.

На строительство второй МКАД Банком развития выделено порядка 2 трлн рублей. Огромные деньги. Одним из поручений главы государства было — экономия средств при строительстве.

Анатолий Сивак:

Президенту доложил о том, что мы еще ранее, на стадии проектирования, определенные решения приняли по уменьшению стоимости этой дороги. Но уже в этом году мы еще на 200 млрд уменьшили стоимость этой дороги, не ухудшая качество.

За день 2-ая Минская кольцевая становится длиннее на 300 метров. Показатель усредненный и зависит в основном от погоды и технологии укладки, нежели от трудолюбия рабочих. На общий результат сегодня работают тысячи специалистов различного уровня и профиля. Обязанности у каждого свои. На совести Григория – идеально ровная поверхность дороги.

До покрытия проезжей части бетоном рабочим предстоит выровнять и утрамбовать ни один слой гравия и залить километры асфальта. Такая кропотливость и усердие того стоит. По сравнению с традиционным для Беларуси покрытием, асфальтобетон служит в два раза дольше. Прочность будущей транспортной артерии сегодня обеспечивают качество работы и материалы.

Сергей Михей, заместитель генерального директора РУП «Минскавтодор-Центр»:

Для строительства дороги сыпучие материалы используются из близлежащих песчаных карьеров и щебень из карьера в Микашевичах. Плюс то, что мы перешли на цементобетонное покрытие. Соответственно, цемент из Красносельского цементного завода.

Дороги отечественного транспортного комплекса могут дважды опоясать земной шар. Больше сотни тысяч километров автотрасс и железных дорог ежегодно ощутимо пополняют бюджет страны. Традиционно за счет транзита, а также на недавно появившихся платных для перевозчиков, транзитеров магистралях.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы сегодня послушать о нашей работе по платным дорогам. У нас там два момента: платные дороги и, как их называют, письма счастья – это штрафные санкции за превышение скоростного режима, фиксация идет. Что у нас здесь происходит, какой здесь опыт, что говорят об этом люди, на что жалуются? Какой от этого эффект?

По реализации проект уже можно подвести некоторые итоги. Деньги, вложенные инвестором, вернуться уже через 8 месяцев.

Анатолий Сивак:

Создано и передано инвестором в собственность республики основных средств на сумму 114 млн долларов. Возвращено уже за этот период времени 90 млн долларов. То есть инвестор вложил, создал собственность, она с оформлением определенных документов передана в собственность республики, и частично по условиям договора идет возврат средств за счет платы. Возвращено 90 млн долларов. Чтобы окупился первый этап, осталось месяцев восемь.

Сегодня также обсуждалась строительство второй взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту и работы по выносу из Минска авиаремонтного завода.