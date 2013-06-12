Депутаты парламентского собрания Союза Беларуси и России обсудили проекты в сфере науки, социальной политики и культуры

Новости Беларуси. Накануне в Гродно обсудили союзные проекты в сфере науки, социальной политики и культуры. Там собрались депутаты парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Деньги из Союзного бюджета планируется направить на организацию совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи двух государств. Продолжится финансирование детских лагерей как в нашей стране, так и в России. Говорили и о финансировании фестиваля «Славянский Базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

«Славянский базар» – это действительно подтверждение того, что руководители стран понимают его значимость и артисты участвуют. Очень важно, что финансирование помогает на высоком уровне проводить данное мероприятие.

Анатолий Локоть, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке и гуманитарным вопросам:

В «Славянском базаре» мы регулярно, каждый год участвуем, финансирование этого фестиваля. Для нас очень важно, что существует в рамках фестиваля существует День союзного государства.