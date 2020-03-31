Цены на углеводороды и вопросы экономики. Что обсудили Александр Лукашенко и премьер-министр Армении в телефонном разговоре
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы работы экономики в существующих непростых условиях, отметив серьезные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обменялись мнениями по телефону. Разговор состоялся по инициативе Армении.
Одной из тем стали цены на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень стоимости природного газа, отметив, что она, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.
Отдельно остановились на работе систем здравоохранения и противодействии распространению сезонных острых вирусных инфекций.
Также в связи с существующим положением дел Президент Беларуси и премьер-министр Армении обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Глава белорусского государства подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.
В развитие разговора Александр Лукашенко дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать этот вопрос с каждой из сторон. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из участников прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров ЕАЭС.