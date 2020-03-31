Цены на углеводороды и вопросы экономики. Что обсудили Александр Лукашенко и премьер-министр Армении в телефонном разговоре

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы работы экономики в существующих непростых условиях, отметив серьезные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обменялись мнениями по телефону. Разговор состоялся по инициативе Армении.

Одной из тем стали цены на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень стоимости природного газа, отметив, что она, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.