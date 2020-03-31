Прямой эфир

Цены на углеводороды и вопросы экономики. Что обсудили Александр Лукашенко и премьер-министр Армении в телефонном разговоре

31 марта 2020 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы работы экономики в существующих непростых условиях, отметив серьезные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обменялись мнениями по телефону. Разговор состоялся по инициативе Армении.

Одной из тем стали цены на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень стоимости природного газа, отметив, что она, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.

Цены на углеводороды и вопросы экономики. Что обсудили Александр Лукашенко и премьер-министр Армении в телефонном разговоре-1

Отдельно остановились на работе систем здравоохранения и противодействии распространению сезонных острых вирусных инфекций.

Также в связи с существующим положением дел Президент Беларуси и премьер-министр Армении обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Глава белорусского государства подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

Цены на углеводороды и вопросы экономики. Что обсудили Александр Лукашенко и премьер-министр Армении в телефонном разговоре-4

В развитие разговора Александр Лукашенко дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать этот вопрос с каждой из сторон. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из участников прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров ЕАЭС.

# Беларусь-Армения # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»
31 марта 2020 10:41

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Президент Беларуси обсудил с Натальей Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
31 марта 2020 09:03

Президент Беларуси обсудил с Натальей Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты
26 марта 2020 10:52

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты