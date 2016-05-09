День Победы в Минске: венки от руководства страны легли к обелиску, память погибших почтили минутой молчания

Новости Беларуси. День Победы. Праздник всенародной гордости и славы отмечает Беларусь. 9 Мая – одна из самых почитаемых дат в нашей истории. За годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель Беларуси. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни одна страна в мире. И как нигде на нашей земле в год 75-летия начала Великой Отечественной войны чтут подвиг поколения победителей.

Праздничные мероприятия сейчас проходят во всех уголках Беларуси. В Минске центром торжеств по-прежнему остается площадь Победы. Утром в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и обелиску принял участие Президент. Сюда пришли тысячи белорусов. Главными героями праздника, конечно же, были ветераны.

Они победили угрозу смерти для всей Европы, а сейчас успешно воюют со своей старостью. Поют песни, галантно обходятся с дамами и с фронтовым задором раздают интервью.

Тамара Завгородняя, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня День Победы – праздник радости, праздник здоровья. Мне сейчас 92 года, с гордостью одеваю форму. И пусть не строевым шагом, но во всяком случае мы уверенно идем, после всего этого отмечаем этот праздник. И 100 грамм не мешает.

По традиции утро Победы в Беларуси начинается с возложения венка. Церемония официальная, но Александр Лукашенко к этому событию относится отнюдь не протокольно.

К ветеранам – с уважением, к памяти о Победе – трепетно. Это государственная политика, это личное отношение Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, герои не умирают, они уходят на небеса и внимательно наблюдают за нами. А герои Великой Отечественной войны требовательно следят за тем, как мы храним мир и покой нашего отечества, которые они подарили нам, наследникам победителей. От имени благодарных людей, живущих в Белой Руси, я обращаюсь к вам, ушедшим от нас, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Преклоняясь перед вашим подвигом, мы гордо и с честью заявляем: мы свято храним память о вашей Победе, нашей Победе. Мы не позволили и никогда не позволим исказить правду об этой победе, фальсифицировать и отнять ее у наших детей и внуков. Мы боролись за правду о войне, за правду о вашем подвиге, нам не стыдно перед вами, смотрящими на нас с небес, перед ветеранами Великой Отечественной, с тревогой наблюдающими за безумцами, толкающими планету к новой мировой войне.

На фронтах, в партизанских отрядах, застенках гестапо, сожженных деревнях погиб каждый третий белорус. Те, кто по плану ОСТ должен был исчезнуть с лица Европы, спас её от уничтожения.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот день подарил жизнь всем, кто присутствует здесь, и, по сути дела, является праздником праздников.

На площади Победы тысячи людей и всё руководство страны. В одном строю и духовенство. Венки от предстоятелей двух церквей ложатся синхронно. На алтаре победы вклад солдат разных вероисповеданий и наций.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Очень знаково, что мы как и в предыдущие годы празднуем вместе. И праздник Пасхи Христовой, то есть победы жизни над смертью, и сегодня великий праздник победы над «коричневой чумой». Конечно, мы все сегодня преклоняем колено перед ветеранами, теми, кто, не жалея сил, здоровья, жизни, защищал наше отечество, наш народ. И сегодня очень знаково, что такое мирное небо, радость на сердце.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Беларусь можа ганарыцца, што ў нас такі межканфесіанальны мір існуе. Беларусь можа быць прыкладам здзяйсняння мары Святога Іоанна Паўла II, які марыў аб тым, каб Еўропа дыхала двумя лёгкімі – лёгкімі заходняга хрысціанства і ўсходняга хрысціанства. Я так заўсёды кажу: прыедзіце ў Мінск і паглядзіце, што на адной вуліцы з аднаго боку каталіцкі кафедральны касцёл, а з другога боку – праваслаўны.

Сейчас в стране живёт более 13,5 тысяч ветеранов войны и 9 тысяч фронтовиков. В Беларуси вопросы материального и социального обустройства солдат Победы решены. Сейчас власти хотят окружить этих людей душевной заботой. Марианна Щёткина лично дружит со многими фронтовыми семьями.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты:

Любое государство состоится тогда, когда мы будем ценить нашу историю. А наши ветераны и есть наша история. Каждый ветеран окружен той заботой, которую он заслужил.

Впрочем, и сами фронтовики еще в строю. Они защитили родину, восстановили её из руин. А теперь помогают сохранять память. Боевые подруги Мария Перевозчикова и Людмила Волкова душой не стареют, потому что постоянно среди молодёжи.

Мария Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Наша задача была спасать жизни. Причем многие девочки-медсестры рвались на фронт, потому что представьте себе: когда тебя бьют, сидеть и подставлять себя невозможно просто. Нам командир говорил, что каждый должен быть на своем месте и делать свое дело, как можно лучше, тогда мы быстрее победим. 72% раненых вернулись в строй.

В честь тех, кто приближал Победу, но не встретил её. Минута молчания.

Минск напоминает один громадный букет. Столица расцвела в красно-зеленые цвета. Букеты несут к монументу, поздравляют фронтовиков и друг друга. Это всенародный праздник.

Сегодня «Цветы победы» расцвели даже на одеждах белорусов. Праздничные бутоньерки – один из современных белорусских символов Победы. Яблоневый цвет встречал советских солдат - спасителей Европы. А Беларусь, стоявшая в руинах, хлеб и кров делила со всем Союзом.

Тамара Вишнякова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я счастлива, что здесь проживаю. Дай Бог нам всем солнца, тепла, от людей – добра и от Бога – здоровья.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Прекрасный символ. Он и с весной связан, и с Победой связан, и с хорошим настроением.

В нашей стране не разделяют общую Победу по национальным квартирам. Хотя именно дома белорусов стали первой настоящей преградой, о которую сломала свои шестерни военная машина нацистов.

Александр Лукашенко:

Беларусь первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессора. Здесь впервые с начала Второй мировой войны самодовольные покорители Европы получили настоящий отпор, что привело к срыву их плана молниеносной войны. С установлением на белорусской земле оккупационного режима сопротивление агрессорам нарастало с каждым днем. За этот период наши партизанские отряды и соединения уничтожили более полумиллиона вражеских солдат и офицеров. Не меньше, чем союзные армии Соединенных Штатов Америки, Великобритании после открытия второго фронта.

Беларусь первой приняла удар нацистов, и символично, что их логово сокрушили фронты с названием «Белорусский». Был у нас и ещё один – народный. Против белорусских партизан и подпольщиков с передовой гитлеровцы отозвали несколько дивизий.

Вот именно такие люди и не дали сотням гитлеровских эшелонов добраться до Сталинграда и Курска. Рельсовая война под откос пустила почти каждый второй Тигр и Панцирь. Агрессия и педантичное зверство нацизма обрушились на наш народ с самой большой силой.

Сергей Степанец, ветеран Великой Отечественной войны:

Мать говорит: едут полицаи и немцы. И я как выскочу босиком и по снегу в лес.

Мир признал страдания и героизм белорусов. Мы одни из инициаторов ООН. Поменялась политическая архитектура планеты, но это организация по-прежнему фундамент всего мира.

Александр Лукашенко:

Величайшим достижением сегодняшних дней является мир и спокойствие на планете и нашей родной земле. Помня уроки войны, мы проводим последовательную политику добрососедства и миролюбия. Нам дороги братские отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. И мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным уголком стабильности, созидания и доброй воли. Поэтому мы заботимся о безопасности Родины, постоянно укрепляя ее оборонный потенциал и отстаивая мирные способы решения любых проблем на международной арене.

А мирный посыл Беларуси звучит даже в гимне.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Победа сегодня – это, прежде всего, память. Память и уроки, которые мы должны из этого извлечь. Поэтому еще раз говорю: кто об этом забывает, тот пускает беду на свой порог. Мы этого допустить не хотим, поэтому будем помнить, чтить, и в День Победы 9 мая будем всегда этот праздник праздновать. Как свой родной и который никто у нас никогда не отберет.

Наши страна помнит и дорожит военными победам, но склоняется к дипломатическим. Об этом говорят фронтовики, об этом говорит весь мир.

Михаил Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда спокойствие, порядок, рад, что растет международный авторитет нашей страны, появилась в международном обиходе, в дипломатическом мире минская площадка, минский вариант, когда к нам приезжают главы крупнейших европейских держав.

Иностранцы названия белорусских городов выучили по истории битв Второй мировой. А теперь они здесь учатся, ведут бизнес и радуются вместе с белорусами. Праздновать общую Победу едут к нам, в Беларусь.

Туристы:

Сейчас я учусь в Бресте, в университете. Там очень хорошо.

Я приехал из Нигерии. Я много слышал о вашем празднике Победы и рад быть сегодня здесь. Я в восторге от того, что происходит на площади Победы.

У нас в Польше не празднуется с таким большим масштабом. Но поскольку наши страны вместе воевали, мы решили присоединиться.

Мы из Германии и горды быть здесь, отмечать этот день с белорусами. И сегодня мы хотим увидеть все лучшее, что вы приготовили.

Мы из Норвегии. Преодолели большой пусть специально, чтобы присоединиться к вашему патриотическому празднику.

Своей радостью белорусы готовы делиться со всеми. Традиционно Президент жмет руки дипломатам и военным атташе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А еще душевнее Александра Лукашенко встречают солдаты Победы. Взаимные пожелания: и в 2017 году в это время и на этом же месте.

О Победе мы помним, о Победе поем. Вечером у Монумента будет дан концерт Президентским оркестром. А до этого времени продолжается народное паломничество к символу Победы.