Беларусь отмечает День Победы: с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 9 Мая – праздник гордости и славы. Это один из самых почитаемых дней в нашей истории. Сегодня 71-я годовщина Победы в Великой Отечественной. Для Беларуси это святая дата, ведь за годы войны погиб каждый третий ее житель. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни одна страна в мире. Именно поэтому 9 мая в адрес ветеранов звучат слова особой признательности и благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Победы, этим великим и священным для каждого праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко. В поздравлении отмечается, что эта историческая дата вот уже 71 год является для белорусского народа одной из самых светлых, торжественных и значимых.

«В этот праздничный день самые теплые слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам, вынесшим все тяготы военного лихолетья. Спасибо вам и низкий поклон! Мы будем вечно помнить и свято чтить имена миллионов – тех, кто сражался за независимость Отчизны, кто трудился не жалея сил на пути к этой великой цели». – подчеркнул Президент.