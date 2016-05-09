Александр Лукашенко: мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным уголком стабильности, созидания и доброй воли

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия сейчас проходят во всех уголках Беларуси. В Минске центром торжеств утром стала площадь Победы. В церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню принял участие Президент. Сюда пришли тысячи белорусов, главными героями праздника, конечно же, были ветераны.

9 мая на площади Победы необычайно многолюдно, с самого раннего утра звучат песни военных и послевоенных лет. Люди приходят целыми семьями, с воздушными шариками, с плакатами, флагами и неизменно хорошим настроением. Много светлых лиц, искренних улыбок. И с погодой очень повезло.

Недавно здесь состоялось традиционное возложение венков к гранитному 38-метровому обелиску, у основания которого священный меч Победы, обвитый лавровой бронзовой веткой. Здесь же есть капсулы с землей городов-героев – от Москвы до Мурманска. И, конечно, земля из единственной крепости-героя – этого хорошо узнаваемого символа сопротивления захватчикам – белорусской Брестской крепости. И Вечный огонь.

Венок в виде белорусского флага – от Президента, а также венки от Правительства, общественных организаций, религиозных конфессий легли к монументу Победы. В общем-то, церемония знаменует старт празднований 9 Мая. Естественно, глава государства по традиции произнес речь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь дорого заплатила за Победу. Фашисты превратили наш цветущий край в чудовищный конвейер смерти, создав здесь около 260 концлагерей и 110 гетто. Аресты, пытки, расстрелы и виселицы были обыденными атрибутами этого режима и нашего прекрасного Минска. Весь мир содрогнулся, узнав, что эсэсовские зондеркоманды стерли с лица земли тысячи белорусских деревень, из которых более 600 сожгли вместе с живыми людьми – стариками, женщинами и детьми. Мы никогда не забудем тех, кто погиб за нашу свободу, сражаясь во фронтовых окопах и в партизанских лесах, в подполье и профессиональной разведке. Кто был замучен в лагерях смерти, в застенках гестапо. Кто умер от тяжелого труда, холода, голода и недоедания в тылу, отдавая все для фронта и для победы. Склоним же головы перед бесчисленными жертвами Великой Отечественной, отдавшими свою жизнь во имя нашей Победы, и почтим их минутой молчания.

Символизм церемонии понятен. Глава государства, чиновники, народ собираются вместе, чтобы почтить память и героизм белорусов, спасших и страну, и весь мир от нацизма. И заплативших очень высокую цену за сегодняшнее мирное небо над головой, возможность жить и работать. Такие акции соединяют живых и мертвых, павших и выживших, прошлое и настоящее.

Александр Лукашенко:

Величайшим достижением сегодняшних дней является мир и спокойствие на планете и нашей родной земле. Помня уроки войны, мы проводим последовательную политику добрососедства и миролюбия. Нам дороги братские отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. И мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным уголком стабильности, созидания и доброй воли.

На трибунах – ветераны. Кресла установлены, чтобы они в своем преклонном возрасте не стояли на ногах. Сегодня каждый шаг для них это испытание. Но пока они живы, несмотря ни на что предпочитают 9 мая быть на площади со страной. Раньше фронтовики колонной, практически боевыми рядами, несмотря на тяжесть орденов или майскую жару, проходили к монументу, вспомнить своих павших товарищей, которые положили жизни на алтарь Победы. Сегодня они уже пройтись не смогут, однако глаза у них горят. И особенно ярко, несмотря на проступающие слезы, они тоже были, когда торжественным маршем прошла рота почетного караула под музыку песни «День Победы».

На площади заметно, что многие сегодня пришли с табличками, на которых фото павших героев Великой Отечественной. И это еще одна яркая нота празднования – буквально ниточка, связующая ушедших победителей и их детей, внуков, правнуков.

Многие надели ленточки «цветок Великой Победы». Это символ связи поколений и искренней благодарности воинам-героям, подарившим нам мирное небо. В память о том мае 1945 года, той радости цветущих садов Беларуси, ставшими символом новой жизни. И с такими ленточками приходят белорусы и гости праздника.

А вечером на площади Победы на площадке перед Вечным огнем состоится праздничный концерт Президентского оркестра Республики Беларусь с участием белорусских исполнителей и приглашенных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.