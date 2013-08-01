День основания Конфедерации отмечают в Швейцарии. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Швейцарии. День основания Конфедерации отмечают 1 августа в Швейцарии. Национальный праздник принято проводить с особым размахом: костюмированными шествиями, концертами и кулинарными выставками. Этим вечером щвейцарцы зажгут костры и устроят красочные фейерверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента страны Ули Маурера от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии полномасштабного диалога со Швейцарией на принципах партнерства и взаимного доверия. Ряд инвест-проектов, которые реализуются швейцарскими компаниями в Беларуси, является ярким доказательством успешного сотрудничества.