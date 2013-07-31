Андрей Кобяков: Претензии сформированы не тем рабочим-строителям, которые вкалывают и в жару, и в дождь. Это, прежде всего, проблема организации работы

Новости Беларуси. Решенных вопросов на проблемных стройках по-прежнему меньше, нежели нерешенных. Именно такие ситуации разбирали на очередном заседании рабочей группы.

Сегодня в стране каждая третья стройка, к сожалению, - долгострой. А затягивание сроков возведения жилья ведёт, в свою очередь, к постоянному увеличению стоимости квадратных метров.

Ирина Малиновская-Эрсой, дольщик:

Мы, получается, в неведении, что дальше ждет, когда это стройка закончится. Когда она вообще возобновится? Какие нам доплаты выставят? Кто будет строить и кто за это ответит?

Этот дом по улице Притыцкого в Минске хорошо известен отнюдь не с лучшей стороны. Шесть подъездов этого дома давно заселены, а еще четыре — начали строить и бросили. Дольщики не стали молчать и попытались добиться правды, в ответ некоторые из них получили... акты о расторжении договора строительства. Надежда, что с приходом нового застройщика дела пойдут веселее, пока не оправдалась – стройка так и не началась.

Ирина Малиновская-Эрсой, дольщик:

Нам объявили, что меняется застройщик, что нас всех соберут и поставят в известность, что нас ожидает. Но вот уже заканчивается месяц, а мы до сих пор в неведении...Стройка как стояла, так и стоит.

До прихода нового застройщика компания потребовала у дольщиков еще денег. И это при том, что за свои квартиры будущие жильцы рассчитались еще три года назад. А на то, что несостоявшиеся новоселы пожаловались на действия застройщика, компания обиделась. Ее представители предупредили, что такими действиями дольщики только вредят себе.

Угрозы и битва, что называется, до последнего, как оказалось, нередки в случаях с проблемными домами. Если на Притыцкого дольщикам остается только ждать итогов проверки финансовой деятельности компании, которая затянула стройку их дома, то кое-где здания приходится в полном смысле отбивать. Несколько таких примеров - в центре внимания специальной рабочей группы, созданной по поручению Президента.

Напомним, накануне Глава государства потребовал повысить ее эффективность, а также увеличить требования к ответственным лицам.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

«Мечта-2009» и «Прилуки-1». Давайте мы предложим нашим правоохранительным структурам обеспечить доступ оперативного рассмотрения вопросов, связанных с продолжением строительства.

Почти у всех домов, попавших в список проблемных, неприятности начались еще на первых этапах строительства.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Вообще, основные претензии нашей рабочей группы сформированы не тем рабочим-строителям, которые вкалывают и в жару, и в дождь. Это, прежде всего, проблема организации работы, финансирования и организации работы. Прежде всего, к мелким, средним и крупным начальникам.

Получится ли решить проблемы, которые годами копились у долгостроев , станет понятно уже совсем скоро. Большинство из ста шести проблемных домов Минской области обещают ввести в эксплуатацию до конца этого года. Дольщикам остается только ждать. Тем более, что к ожиданию им не привыкать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.