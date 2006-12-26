Дата выборов президента Туркменистана назначена

Выборы пройдут 11 февраля 2007 года. Такое решение было принято 26 декабря на внеочередном заседании Народного совета в Ашхабаде. Там же был принят закон о выборах президента страны. Согласно документу, в Конституцию вносится изменение: в случае смерти главы государства - полномочия президента переходят к вице-премьеру правительства. До этого в Туркмении отсутствовал закон о выборах президента, который прописывал процедуру избрания главы государства. Народный совет решил, что за пост президента Туркмении будут бороться шесть кандидатов. И, как сообщают информагентства, временно исполняющий обязанности президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов стал первым утвержденным кандидатом на пост главы государства.