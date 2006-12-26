Новые назначения - новые задачи

В Резиденции главы государства был кадровый день.

"К концу года мы полностью заканчиваем кадровые перестановки в государственных структурах", - заявил Александр Лукашенко. Новые должностные лица появились в Комитете госконтроля и в некоторых министерствах и ведомствах. Так, Президент назначил на должность заместителя председателя Комитета государственного контроля Раису Саврицкую, занимавшую до этого должность начальника главного управления в данном Комитете. Директором Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля назначен Сергей Барановский. При назначении глава государства ещё раз обозначил задачи, стоящие перед главным контрольным ведомством страны.

Кадровые перестановки сегодня также коснулись Министерства труда и соцзащиты. Марианна Щёткина, занимавшая в течение последних полутора лет должность председателя Комитета по труду и соцзащите Мингорисполкома, назначена на должность заместителя министра. Владимира Малец - на должность заместителя министра архитектуры и строительства. Кадровая рокировка и в сфере телевидения. Александр Бинецкий, начальник финансово-экономического отдела ЗАО "Столичное телевидение", сегодня назначен на должность заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании. Новый руководитель появился и у Национальной киностудии "Беларусьфильм". Им стал Владимир Заметалин.